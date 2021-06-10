Задолженность по выплате больничных достигла 3 миллиардов, – Минсоцполитики

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Запуск электронного больничного позволит ускорить выплату

Задолженность по выплате больничных сейчас составляет около 3 млрд гривен. Об этом заявил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик, передает "Укринформ".

Комментируя объем задолженности по листкам временной нетрудоспособности, он сказал: "На сегодня это около 3 млрд грн".

По его словам, Кабмин принял решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

В Минсоцполитики сказали, что такая задолженность связана со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце прошлого года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

По словам чиновника, запуск электронного больничного позволит ускорить выплату.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменения в статью 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности № 1380-ІХ, который парламент принял 13 апреля текущего года.