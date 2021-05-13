Задолженность перед шахтерами за 2021 год полностью погашена, - Минэнерго
В ведомстве провели большое совещание с руководителями угледобывающих предприятий
В Министерстве энергетики заявили, что задолженность по зарплате перед шахтерами за текущий год полностью покрыта, в общем было перечислено более 1 млрд гривен. Об этом сообщает прессслужба ведомства.
Как отмечается, в среду, 12 мая, состоялось совещание всех руководителей государственных угледобывающих предприятий на совещание, во время которого обсудили проблемы угольной отрасли, в частности системную задолженность по заработной плате перед горняками.
"Ситуация с накоплением задолженности повторяется из года в год. Сейчас мы проблему решили в срочном порядке, но мы должны вместе выработать механизмы, чтобы такие проблемы не повторялись регулярно. Уверен, что в первую очередь руководители угледобывающих предприятий должны быть ответственными за своевременную выплату заработной платы работникам", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.
Напомним, накануне на улице Киева с акциями протеста вышли шахтеры, которые требовали от властей погасить задолженности по выплатам заработных плат.