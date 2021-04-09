Задержка выплат больничных: В Фонде соцстрахования объяснили причину

Укринформ

В течение I квартала этого года наблюдается рост расходов по больничным по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

В Фонде социального страхования пояснили, что задержки с выплатами больничных возникают, поскольку темпы расходов превышают темпы роста доходов от доли единого социального взноса. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба фонда.

"В течение первого квартала 2021 года потребность в расходах по больничным листам и на страховые выплаты пострадавшим на производстве и их семьям ежемесячно превышала объем поступлений от доли ЕСВ в бюджет Фонда социального страхования Украины", - говорится в сообщении.

Известно, что в январе на счет фонда поступило 2,058 млрд грн доли ЕСВ, что на 0,624 млрд грн меньше, чем потребность в финансировании больничных, декретных и страховых выплат за тот же месяц.

За февраль поступило 2,38 млрд грн доли ЕСВ, что на 0,119 млрд грн меньше нужного, а в марте Фонд соцстрахования получил 2,416 млрд грн доли ЕСВ, что на 0,178 млрд грн меньше, чем нужно.

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Следует заметить, что также в течение I квартала 2021 года наблюдается рост сумм пособий по больничным листам относительно того же периода предыдущего года. В частности, в течение февраля Фонд принял на финансирование листки нетрудоспособности, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд гривен против 0,92 млрд гривен в феврале 2020 года. Рост расходов составил 38,3%.

"В связи с тем, что темпы роста расходов, в частности на материальное обеспечение, значительно превышают темпы роста поступлений взносов страхователей, возникают задержки в сроках финансирования больничных", - отметили в фонде.

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Напомним, недавно Фонд социального страхования Украины прокомментировал изменения в законодательстве относительно оплаты больничных и заверил, что будет продолжать оплачивать больничные как до, так и после 30 июня.