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Госшахты обязали погасили задолженность по выплате зарплат за счет продажи угля

Шахтеры

 Фото из открытых источников

Это нужно для получения государственной помощи

Кабинет министров внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реструктуризации угольной отрасли. Об этом стало известно во время заседание правительства 21 июля.

Отныне для получения государственной помощи шахты будут обязаны направлять на погашение долгов по зарплатам выручку от реализации продукции.

Документом предусмотрено, что "в случае наличия задолженности с заработной платы бюджетные средства перечисляются при условии направления предприятиями на оплату труда и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы, не менее чем 80 процентов средств, полученных от реализации угольной продукции и других поступлений по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом".

 
 
Напомним, ранее мы писали, что Министерство энергетики достигло договоренностей с Министерством финансов по погашение задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год средства выплатят быстрее. Всего выделили 836,5 млн гривен.
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