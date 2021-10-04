Цена на нефть в мире достигла трехлетнего максимума - 81 доллара за баррель

Нефть

ОПЕК+ рекомендовал странам альянса увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей ежемесячно

Цена на нефть североморской марки Brent поднялась выше 81 доллара за баррель. Это максимальная отметка за последние три года. Об этом говорилось в данных Лондонской биржи ICE.

Как отмечается, цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с октября 2018 года.

А цена ноябрьского фьючерса на нефть американской марки WTI 4 октября поднялась выше 77 за баррель, что стало максимальным значением почти за семь лет.

Известно, что цены растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи нефти.

Также на сегодняшнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+ рекомендовали странам, которые входят в альянс, придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей ежемесячно.

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Напомним, что ранее, 30 сентября, стоимость газа приблизилась к 1100 долларам за тысячу кубометров.

Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1100 за тысячу кубометров или €91,005 за МВт·ч. С начала дня котировки выросли почти на 5%.