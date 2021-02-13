За последние 5 лет благосостояние украинцев упало на 19%, – эксперт

Юрий Атаманюк https://antikor.com.ua

А весь мир, хоть и немного, но идет вперед, говорит Юрий Атаманюк

За последние пять лет благосостояние жителя планеты в среднем выросло на 1,4%, а в Украине за этот период благосостояние украинцев упало на 19%.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк.

Гость студии указал на разницу в статистических данных относительно роста уровня благосостояния в мире и его падения в Украине.

"За последние пять лет благосостояние среднего жителя нашей планеты выросло, немного – на 1,4%, а в Украине за последние пять лет благосостояние среднего украинца упало на 19%. Поэтому когда весь мир, хоть по чуть-чуть, но идет вперед... Вы ж понимаете, когда считают эти проценты, учитываются крупнейшие экономики мира, например, Америка, 20 трлн, поэтому, что такое 1% для них? То у нас получается такой вот разбег", – сказал Юрий Атаманюк.

Новости по теме: Мировые рынки выросли до максимумов в надежде на восстановление экономики

Как сообщали, в Минэкономики заявили, что падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база по сравнению с прошлым годом даст эффект экономического роста.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.