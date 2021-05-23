За первые 4 месяца года украинские банки заработали более 17,5 миллиарда

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Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

В январе-апреле прибыль украинских банков составила 17,538 миллиарда, что на 30% меньше, чем за тот же период в прошлом году (25,208 млрд грн). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, доходы банков за этот период составили 80,1 млрд, тогда как годом ранее – 90 млрд. Отрицательный результат от операций купли-продажи и переоценки составил 3,14 млрд по сравнению с +15,19 млрд в январе-апреле прошлого года.

Расходы банков составили 62,565 млрд грн, тогда в январе-апреле прошлого года – 64,796 млрд.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк украины подписал Меморандум с международными платежными системами Visa и Mastercard, который предусматривает постепенное снижение комиссии интерчейндж, которые банки платят друг другу при расчетах клиентов в торговых сетях.