За годы оккупации Донбасса Украина потеряла 375 млрд гривен, - Резников

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников Фото из открытых источников

На восстановление Донбасса понадобится не менее 21 млрд долларов

Потери от оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей для Украины составляют сейчас 375 млрд грн без учета стоимости активов. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает Интерфакс-Украина.

"По расчетам и экспертным заключениям Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал Резников.

В то же время министр привел статистику Венского международного института, согласно которой, на восстановление Донбасса понадобится не менее 21 млрд долларов.

Напомним, ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что ущерб от военного конфликта на Донбассе составляют около 120 млрд долларов. По словам министра, пока никто не может назвать точные цифры убытков, поскольку нельзя точно подсчитать, сколько госимущества осталось в ОРДЛО.