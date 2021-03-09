За февраль в Украине увеличился уровень инфляции: Что подорожало

За предыдущий месяц произошло снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива

Инфляция в Украине Фото из открытых источников

В феврале 2021 года потребительские цены выросли на 1% по сравнению с январем, а с начала года – на 2,3%, в то же время в годовом измерении (к февралю 2020 года) инфляция ускорилась до 7,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 7,6-5,5%) подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар.

На 3,8–1,3% выросли цены на мясо птицы, фрукты, хлеб, говядину, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, сметану, масло. В то же время на 0,2–0,1% подешевели яйца, кисломолочная продукция, свинина.

Относительно цен на алкогольные напитки и табачные изделия, то они повысились на 1,3%, в т. ч. на алкогольные напитки – на 1,4%, табачные изделия – на 1,3%.

Уровень инфляции в Украине за февраль Государственная служба статистики

Как отмечается, снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,8% произошло в основном из-за удешевления природного газа на 6,6%.

В Госстате объяснили, что цены на транспорт выросли на 1,6% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 7,3%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте – на 1,9%. В то же время на 1% подешевели автомобили.

Уровень инфляции в Украине за февраль Государственная служба статистики

Напомним, ранее Национальный банк Украины прогнозировал ускорение инфляции в текущем году до 7%.