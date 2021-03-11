Юрий Бойко: Власть должна преодолевать экономический кризис и помогать людям, а не плодить пустые концепции

Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Социально-экономическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Но вместо реальных дел правительство плодит "концепции". Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя одобренный 10 марта Кабмином Шмыгаля проект "Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года", передает пресс-служба политсилы.

"В стране растет государственный долг. Украина теряет позиции на внешних рынках, а на внутреннем – увеличивается зависимость от импорта. Из страны выводят деньги. Растущие тарифы и цены, низкие зарплаты и отсутствие социальных гарантий выталкивают людей из страны. Украина теряет квалифицированную рабочую силу и контроль над своими национальными ресурсами. Но вместо реальных дел правительство плодит "концепции" о том, как через несколько лет все станет намного лучше", – сказал политик.

По его словам, разработанный командой Шмыгаля проект "стратегии экономической безопасности" – странный и противоречивый документ.

"В нем власть фактически признает, что политика последних лет толкает страну в пропасть. Но как выбираться из этой пропасти Зе-команда не знает и на практике продолжает гробить экономику. Власть отказывается помогать отечественным производителям и повышать уровень жизни людей. В Государственном бюджете на эти цели закладываются мизерные ресурсы. Усиливается контроль кредиторов над стратегическими государственными активами. Несмотря на социальные и продовольственные риски, власть открывает рынок земли. Под политические обязательства бездумно наращиваются внешние долги. Вместо развития отношений с торгово-экономическими партнерами – видим политику санкций и ограничений, надиктованную геополитическими фантазиями Зе-команды. Несмотря на то, что Китай стал ведущим торгово-экономическим партнером Украины, под санкции Зе-власти попали китайские инвесторы. О каких инвестициях и новых рынках для украинских экспортеров может идти речь, если власть своими руками разрушает отношения с самой динамично растущей экономикой мира", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" отметил, что у Зе-команды нет ни политической воли, ни профессиональных качеств, чтобы сменить курс, преодолеть кризис украинской экономики и защитить украинские экономические интересы.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" – единственная политическая сила, ставящая себе эту задачу. Остальные соревнуются за позицию более эффективных "ликвидаторов" нашего экономического суверенитета. Мы не станем "проедать" кредиты, а обеспечим инвестиции в развитие экономики и повышение уровня жизни людей. Остановим безрассудную политику санкций и распродаж, обеспечим украинским экспортерам широкие рынки сбыта. Вместо спекулятивных долговых пирамид, которые строит Зе-власть, обеспечим приток капитала в отечественную промышленность. Поддержим предприятия, которые создают высокооплачиваемые рабочие места, чтобы украинцам не приходилось гнуть спину, собирая урожаи за рубежом. А этому правительству пора сделать единственное, чего от него ждут все граждане, – это написать заявления об отставке", – резюмировал Юрий Бойко.