Юрий Бойко: Украина превратилась в страну-экспортера трудовых ресурсов

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Переводы от наших граждан, работающих за рубежом, в разы превышают прямые иностранные инвестиции в страну и уже составляют примерно 1/4 объемов экспорта. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш", передает пресс-служба политсилы.

"Мы полностью потеряли рынок России. В Евросоюз экспорт - 18 млрд, а наши заробитчане только официальных переводов в 2020 году сделали на 12 млрд. Мы превратились в страну - экспортера трудовых ресурсов. Не товаров, которые производим у нас, а люди едут туда и переводят нам деньги. Это очень плохая тенденция. Это свидетельство падения нашей промышленности и над этим надо работать", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель ОПЗЖ добавил, что 2018-2020 годах заробитчане переводили в Украину в среднем $11,6 млрд в год, а ПИИ (прямые иностранные инвестиции - ред.) в этот период составили - $3,2 млрд ежегодно. По его словам, экспорт сырья и трудовых ресурсов - это признак бедной страны. Необходимо увеличивать привлечение ПИИ и экспортировать товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Это один из шагов, который позволит победить бедность в стране и снизить эмиграцию.

"По оценкам экспертов, с начала прошлого года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. И это на фоне эпидемии коронавируса. Власть уже много раз обещала повысить зарплаты и социальное обеспечение медикам, но не сдержала своего обещания", - подчеркнул оппозиционный политик.

Он привел пример, что сейчас, в основном, эмигрируют молодые и квалифицированные кадры, которые не хотят отдать лучшие годы, существуя на нищенские зарплаты.

"Большинство медиков, которые остаются в нашей стране, - пенсионного и предпенсионного возраста. И если уже сегодня не принять экстренных мер, то скоро нас просто некому будет лечить", - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Вернуть их можно, только изменив стратегический курс развития государства. Подчинив все остальные направления плану восстановления мира и развития экономики, мы сможем сделать Украину страной, в которую возвращаются, а не из которой уезжают", – резюмировал Юрий Бойко.