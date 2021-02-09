Юрий Бойко: У власти нет политической воли для возвращения мира в Украину

Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В политическом плане мы потеряли прошлый год. Это был год заявлений, кадровой чехарды и имитации деятельности, но конкретных результатов не было. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Наш", сообщает пресс-служба политсилы.

"У нас есть нормальный отработанный формат – это Минские соглашения, но у власти нет политической воли для достижения мира. За семь лет противостояния ситуация в Украине менялась только в худшую сторону – это касалось всех сфер жизни. И 2020 год, невзирая на все обещания власти и ожидания людей, тоже стал годом утраченных возможностей", – сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной политической силы подчеркнул, что путь к миру хорошо известен.

"Это налаживание прямого диалога в четырехугольнике Киев – Донецк — Луганск – Москва. Отмена всех дискриминационных решений в области языка. Активная работа на уровне ТКГ в Минске для разведения войск и согласования политических позиций, принятие в Верховной Раде законов об особенностях местного самоуправления на Донбассе, амнистии, особенностях проведения местных выборов", – отметил он.

Но, по его словам, люди, которые ведут переговоры, не понимают, что такой сложный конфликт без компромисса решить нельзя.

"Вооруженный конфликт на Донбассе можно решить исключительно путем переговоров. Эти территории и эти люди не готовы к жизни в Украине. Начиная от инфраструктуры, амнистии и заканчивая особым статусом. Они 7 лет живут другой жизнью. Нужен особый статус, чтобы подготовить их к нормальной жизни дома", – уверен оппозиционный политик

Юрий Бойко напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" разработала и подала в Верховную Раду законопроекты, необходимые для достижения устойчивого мира в Украине.

"У нашей политсилы есть Мирный план, разработанный на основе Минских соглашений. Мы готовы к переговорам с Донецком и Луганском, с Российской Федерацией и нашими европейскими партнерами. Мы готовы вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", – резюмировал Сопредседатель ОПЗЖ.