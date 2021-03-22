Юрий Бойко: Мы требуем внеочередного заседания ВР в связи с новой волной эпидемии

Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

В ближайшее время нужно провести внеочередное заседание парламента, на котором внести изменения в госбюджет-2021, чтобы снизить тарифы, увеличить финансирование медицины, повысить социальную поддержку людей и помочь бизнесу. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, передает пресс-служба политсилы.

"Еще вчера власть на форумах рекламировала свои успехи в борьбе с коронавирусом. Сегодня правительство сбросило всю ответственность на местные власти. Встала в позу и требует от них программ финансирования медицины, помощи людям и поддержки предпринимателей. Всего того, с чем не справилась сама", – отметил политик.

По его словам, затягивание и неграмотная организация всех составляющих борьбы с эпидемией, включая карантин, лечение и вакцинацию, отодвигает возможность для страны вернуться к нормальной жизни и начать восстановление экономики.

"Борьба с коронавирусом, преодоление последствий эпидемии и локдаунов – это общенациональная задача. Цены растут, малый бизнес вынужден свернуть свою деятельность, а это значит, что сотни тысяч людей по всей стране останутся без работы, тарифы не снизили, люди без зарплат и с мизерными пенсиями. Центральная власть не имеет права сбрасывать с себя ответственность за социально-экономическую защиту граждан на места", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко призвал коллег по парламенту, провластное монобольшинство поработать для страны и в ближайшее время провести внеочередное заседание Верховной Рады.

"Фракция ОП-ЗЖ готова голосовать за те антикризисные меры, которые необходимы для поддержки экономики, для бизнеса, для людей, для изменения бюджета, чтобы снизить тарифы, поддержать медицину, защитить наших граждан", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".