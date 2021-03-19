Янукович, Азаров и не только: СНБО принял новый пакет санкций

Под санкционные ограничения попали 27 человек, среди которых бывшие чиновники и силовики

Он рассказал, что представления были осуществимы от Кабмина (в отношении силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.

Санкции ввели, в частности, против президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, олигарха Сергея Курченко и не только. Всего в списке 27 человек.

Выглядит он так:

Абисов Сергей Вадимович

Азаров Николай Янович

Аксенов Сергей Валерьевич

Бобков Александр Михайлович

Грицай Валерий Николаевич

Затулин Константин Федорович

Зима Петр Анатольевич

Иванцов Андрей Геннадьевич

Кирилин Олег Геннадьевич

Колесниченко Вадим Васильевич

Константинов Владимир Андреевич

Курченко Сергей Витальевич

Кусюк Сергей Николаевич

Лебедев Павел Валентинович

Пасичник Леонид Иванович

Поддубов Александр Александрович

Поклонская Наталья Владимировна

Пшонка Виктор Павлович

Саламатин Дмитрий Альбертович

Соркин Игорь Вячеславович

Табачник Дмитрий Владимирович

Ткаченко Николай Николаевич

Фидорян Николай Аулетович

Фиськов Николай Николаевич

Черпицкий Александр Зиновьевич

Чичелимова Ольга Анатольевна

Янукович Виктор Федорович

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Напомним, в начале марта Европейский Союз также продолжил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести человек из его окружения до 6 марта 2022 года.