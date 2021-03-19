Янукович, Азаров и не только: СНБО принял новый пакет санкций
Под санкционные ограничения попали 27 человек, среди которых бывшие чиновники и силовики
Совет национальной безопасности и обороны принял новый пакет санкций против ряда политиков и силовиков, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
Он рассказал, что представления были осуществимы от Кабмина (в отношении силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.
Санкции ввели, в частности, против президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, олигарха Сергея Курченко и не только. Всего в списке 27 человек.
Выглядит он так:
- Абисов Сергей Вадимович
- Азаров Николай Янович
- Аксенов Сергей Валерьевич
- Бобков Александр Михайлович
- Грицай Валерий Николаевич
- Затулин Константин Федорович
- Зима Петр Анатольевич
- Иванцов Андрей Геннадьевич
- Кирилин Олег Геннадьевич
- Колесниченко Вадим Васильевич
- Константинов Владимир Андреевич
- Курченко Сергей Витальевич
- Кусюк Сергей Николаевич
- Лебедев Павел Валентинович
- Пасичник Леонид Иванович
- Поддубов Александр Александрович
- Поклонская Наталья Владимировна
- Пшонка Виктор Павлович
- Саламатин Дмитрий Альбертович
- Соркин Игорь Вячеславович
- Табачник Дмитрий Владимирович
- Ткаченко Николай Николаевич
- Фидорян Николай Аулетович
- Фиськов Николай Николаевич
- Черпицкий Александр Зиновьевич
- Чичелимова Ольга Анатольевна
- Янукович Виктор Федорович
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Напомним, в начале марта Европейский Союз также продолжил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести человек из его окружения до 6 марта 2022 года.