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Янукович, Азаров и не только: СНБО принял новый пакет санкций

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Под санкционные ограничения попали 27 человек, среди которых бывшие чиновники и силовики

Совет национальной безопасности и обороны принял новый пакет санкций против ряда политиков и силовиков, которые в подавляющем своем большинстве теперь имеют гражданство России. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Он рассказал, что представления были осуществимы от Кабмина (в отношении силовиков, которые предали присягу и сейчас работают в РФ или на территории ОРДЛО) и СБУ.

Санкции ввели, в частности, против президента-беглеца Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, олигарха Сергея Курченко и не только. Всего в списке 27 человек.

Выглядит он так:

  • Абисов Сергей Вадимович 
  • Азаров Николай Янович
  • Аксенов Сергей Валерьевич
  • Бобков Александр Михайлович
  • Грицай Валерий Николаевич
  • Затулин Константин Федорович
  • Зима Петр Анатольевич
  • Иванцов Андрей Геннадьевич
  • Кирилин Олег Геннадьевич
  • Колесниченко Вадим Васильевич
  • Константинов Владимир Андреевич
  • Курченко Сергей Витальевич
  • Кусюк Сергей Николаевич
  • Лебедев Павел Валентинович
  • Пасичник Леонид Иванович
  • Поддубов Александр Александрович
  • Поклонская Наталья Владимировна
  • Пшонка Виктор Павлович
  • Саламатин Дмитрий Альбертович
  • Соркин Игорь Вячеславович
  • Табачник Дмитрий Владимирович
  • Ткаченко Николай Николаевич
  • Фидорян Николай Аулетович
  • Фиськов Николай Николаевич
  • Черпицкий Александр Зиновьевич
  • Чичелимова Ольга Анатольевна
  • Янукович Виктор Федорович

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Напомним, в начале марта Европейский Союз также продолжил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести человек из его окружения до 6 марта 2022 года.

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