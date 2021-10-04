Как отмечается, месячный октябрьский тариф в октябре будет на уровне 16,56 гривни за кубометр газа.

Также "Нафтогаз", кроме месячного тарифа, предлагает еще два – "Фиксированный" (годовой тариф) и "Комфортный сезон". Цена обоих составляет 7,96 гривни за кубометр газа, которые будут действовать до 30 мая 2022 года.

Напомним, ранее украинские газоснабжающие компании обнародовали месячные тарифы на газ для населения в октябре. В частности сообщалось, что цены резко выросли, однако годовые тарифные планы остаются стабильными. Так, самые высокие цены установили "Київгазенерджи" - по 30,50 грн за кубометр и "ТАС Энергия страны" - по 30,06 грн за кубометр. Более дешевый газ предлагают YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области, "Полтавагазсбыт" и "Галнафтогаз".