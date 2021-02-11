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ВВП-варранты Украины могут вырасти в цене до 140-170%, – Deutsche Bank

Фото из открытых источников

Минфин может продолжить выкуп этих ценных бумаг

Благодаря восстановлению экономики Украины ВВП-варранты могут вырасти в цене до 140-170% по сравнению с текущей рыночной ценой 113%. Об этом говорится в аналитической записке аналитиков Deutsche Bank, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно аналитической записке Deutsche Bank, Минфин может продолжить выкуп этих ценных бумаг.

"Минфин выкупил 10% выпущенных варрантов в прошлом году и мы считаем, что он сделает это еще", – говорится в записке.

"Аналитики в своих расчетах исходят из предположений, что падение ВВП Украины составил в прошлом году 4,4%, а в 2021-м экономика вырастет на 4,1%. При этом ожидается, что среднегодовой курс гривни в этом году составит 28 грн/доллар", – говорится в сообщении.

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