ВВП Украины в 2020 году упал на 4%, - Госстат

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Смена дефлятора в прошлом году составила 9,8%

Реальный валовой внутренний продукт Украины в 2020 году упал на 4% после четырех лет роста. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Согласно с ними, номинальный ВВП составляет 4 трлн 194,1 млрд грн, а в расчете на одного человека - 100,47 тыс. грн. В частности, изменение дефлятора прошлого года составляла 9,8%.

Следовательно, в первом квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом 2019 года спад составил 1,2%, во втором квартале он вырос до 11,2%. Что касается третьего, то характерным было замедление до 3,5% и 0,5% - в четвертом.

Номинальный ВВП в первом квартале прошлого года достигал 854,05 млрд грн, изменение дефлятора - 5,3%), во втором - 875,34 млрд грн (5,6%), в третьем - 1 трлн 163,17 млрд грн (8,4%) и в четвертом - 1 трлн 301,539 млрд грн (17,5%).

Согласно данным, в 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%, годом ранее - на 3,4%, а в 2017 и 2016 годах он увеличился соответственно на 2,5% и 2,4% после спада на 9,8% в 2015 году и 6,6% - в 2014 году.

Напомним, что Украина надеется получить очередной транш от Международного валютного фонда. По мнению экспертов, для этого власть должна принять антисоциальные решения.