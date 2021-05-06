Всемирный банк одобрил 200 млн долл. кредита Украине на модернизацию вузов

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Средства пойдут на модернизацию системы получения высшего образования в стране

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил проект на 200 миллионов долларов, направленный на оказание поддержки правительства Украины по улучшению эффективности, качества и прозрачности системы высшего образования. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" будет способствовать улучшению качества в сфере высшего образования, повышению уровня ее соответствия потребностям рынка труда, устойчивости образовательной системы и непрерывности учебного процесса в ситуации пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно проекту, состоится:

финансирование проектов, призванных модернизировать высшие учебные заведения (вузы) и научно-исследовательские лаборатории;

обеспечение цифровой инфраструктуры для организации обучения в высших учебных заведениях для поддержания непрерывности учебного процесса с помощью методов дистанционного обучения;

поддержание устойчивости системы и управление изменениями в долгосрочной перспективе;

улучшение уровня прозрачности в образовательном секторе в Украине с помощью модернизации Автоматизированной системы управления высшим образованием, внедрение Национального опроса студентов и Единой информационной системы по финансированию исследовательской деятельности вузов на конкурентной основе.

"По мере восстановления после пандемии мы готовы оказать поддержку в обеспечении наилучшего технического и цифрового оснащения системы высшего образования для организации учебного процесса, претерпел изменения после COVID-19", - пояснила региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Арупа Банерджи.

Стало известно, что проект "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов" будет внедряться в течение пяти лет Министерством образования и науки Украины (МОН), которое будет отвечать за его общую координацию.

В целом, почти 60% украинских академических вузов обучают менее 5000 студентов. В Украине также более 300 государственных колледжей и техникумов, в которых в среднем учатся примерно 550 студентов. Большинство вузов и колледжей/техникумов (ориентировочно 75%) юридически подчинены МОН.

Согласно данным, 85% молодежи планируют получить высшее образование, однако этот высокий спрос плохо отражается на информации о доступных вариантах образования и результатах трудоустройства, оставляя студентов и их семьи в неведении во время принятия важного решения по переходу к высшему образованию.

Всего с 1992 года ВБ выделил Украине в пределах примерно 70 проектов и программ около $13 млрд.

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Напомним, ранее МОН запустило проект по предоставлению бесплатных курсов подготовки к поступлению в высшие учебные заведения для абитуриентов с временно оккупированных территорий.