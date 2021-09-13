home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Всемирный банк назвал условия для предоставления второго транша Украине

worldbank.org

Перспективы второго транша займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержки адекватной макроэкономической базы

Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но в случае выполнения определенных условий. Об этом рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

"Перспективы второго транша займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержки адекватной макроэкономической базы.
 
Они также зависят от принятия необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", - подчеркнула она.
 
Бьерде также подчеркнула важность открытия рынка земли, но предупредила, что его реализация потребует еще много усилий.
 
В частности, по ее словам, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.
 
"Успешная реализация земельной реформы - важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", - отметила Бьерде.
 
 
Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Владислав Домбровскис заявил, что ЕС готов вернуться к вопросу выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в сентябре. 
Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

NASA сделало анимацию полета на самый дорогой астероид, стоимостью $700 квинтиллионов Исследование NASA: Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы планеты В российском модуле МКС произошла аварийная ситуация Американский астронавт NASA сделал космическую фотографию вечернего Рима и Ватикана

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект