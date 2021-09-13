Всемирный банк назвал условия для предоставления второго транша Украине

Перспективы второго транша займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержки адекватной макроэкономической базы

Всемирный банк предоставит Украине второй транш в 350 миллионов долларов, но в случае выполнения определенных условий. Об этом рассказала вице-президент ВБ по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

"Перспективы второго транша займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержки адекватной макроэкономической базы.

Они также зависят от принятия необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию", - подчеркнула она.

Бьерде также подчеркнула важность открытия рынка земли, но предупредила, что его реализация потребует еще много усилий.

В частности, по ее словам, следует упростить доступ к кредитам для мелких фермеров.

"Успешная реализация земельной реформы - важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем", - отметила Бьерде.