Все продать! Почему еще Днепр ревет и стонет "на шару"? – Лозовский

Сергей Лозовский Скриншот видео

Правда, завтра будет стакан воды по 10 долларов, но кого это интересует, отметил эксперт

В Украине применяют элементы технологии управления, которая подавляет мотивацию граждан к борьбе.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" заявил политический консультант Сергей Лозовский.

Гость студии, комментируя ситуацию, которая сложилась в стране с тарифами, указал на применение элементов технологии управления.

"Для того, чтобы подавить волю кого-то, нужно давать необоснованные команды, логически необъяснимые. Человек не понимает вообще, что происходит, и тогда у него отсутствует мотивация к борьбе, потому что он не понимает, как и с чем он должен бороться. Вот смотрите, когда мы уже второй год себя уговариваем, что это - "бестолковая власть", пришли какие-то недоумки, недоучки и тому подобное, они делают, с точки зрения этой технологии, о которой я сказал, абсолютно правильно. Дают людям платежку. Люди не могут уже больше платить по этой платежке, выходят на протесты. Те говорят – все, все, тихо, мы сейчас сбрасываем. Люди вроде успокоились. Они тут же говорят – так, теперь будем повышать вот в таком графике все больше, больше и больше", – сказал Сергей Лозовский.

Эксперт отметил, что повысить зарплаты просто так невозможно, для этого необходима экономическая основа. Он обратил внимание на то, что из-за стоимости энергоносителей себестоимость украинской продукции – намного выше, чем иностранной.

"Мне странно, как это, продав землю, они не продали воду. Чего это Днепр "ревет та стонет" сам себе на шару? Продать! Правда, завтра будет стакан воды по 10 долларов, но кого это интересует?" – сказал Сергей Лозовский.

Как свидетельствуют данные Госстата, в Украине за январь 2021 года на 6% выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, а тарифы на коммунальные услуги за последний год поднялись на 18,4%.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу – zikua.tv, "112 Украина" – на 112ua.tv, а NewsOne – на newsoneua.tv.