ВРУ вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции
Закон поддержали 309 народных депутатов
Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания ВР.
Отмечается, что закон поддержали 309 нардепов.
Ставку налога на добавленную стоимость 20% вернули при налогообложении операций по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на нее следующей сельхозпродукции:
0102 (крупный рогатый скот, живая); 0103 (свиньи живые), 0104 10 (овцы живые), 0401 (в части молока цельного), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна, дробленые или недробленые), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые), 1212 91 (сахарная свёкла).
Подчеркивается, что ставку НДС 14% оставили относительно операций по поставке:
1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы, дробленые или недробленые), 1205 (семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые), 1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или недробленые).
Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта о возврате ставки НДС для видов сельскохозяйственной продукции к прошлой стандартной ставке в 20%.