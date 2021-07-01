ВРУ вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции

Закон поддержали 309 народных депутатов

Верховная Рада на заседании 1 июля приняла доработанный законопроект №5425-д в целом, чем вернула аграриям ставку НДС в 20% на отдельные виды продукции. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания ВР.

Отмечается, что закон поддержали 309 нардепов.

Ставку налога на добавленную стоимость 20% вернули при налогообложении операций по поставке на таможенной территории Украины и ввозу на нее следующей сельхозпродукции:

0102 (крупный рогатый скот, живая); 0103 (свиньи живые), 0104 10 (овцы живые), 0401 (в части молока цельного), 1002 (рожь), 1004 (овес), 1204 00 (семена льна, дробленые или недробленые), 1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или недробленые), 1212 91 (сахарная свёкла).

Подчеркивается, что ставку НДС 14% оставили относительно операций по поставке:

1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), 1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы, дробленые или недробленые), 1205 (семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые), 1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или недробленые).

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Напомним, ранее мы писали, что в Верховной Раде Украины зарегистрировали два законопроекта о возврате ставки НДС для видов сельскохозяйственной продукции к прошлой стандартной ставке в 20%.