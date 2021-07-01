ВРУ ратифицировала четыре соглашения с Францией о получении кредитов на 1,3 млрд евро

Франция предоставит средства на обновление пожарно-спасательной техники и не только

Верховная Рада Украины ратифицировала четыре соглашения с Францией о получении кредитов на общую сумму 1,3 млрд евро. Народные депутаты одобрили соответствующие законопроекты №№0115 - 0118. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания ВР.

Отмечается, что Рада ратифицировала рамочное соглашение относительно официальной поддержки усиления защиты населения, территорий и окружающей природной среды от чрезвычайных ситуаций.

Франция, согласно документу, предоставит средства на обновление пожарно-спасательной техники, а именно пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.

Нардепы также ратифицировали соглашение относительно официальной поддержки обновления парка грузовых электрических локомотивов акционерного общества "Украинская железная дорога".

Соглашение предусматривает покупку 130 грузовых электрических локомотивов (80 - двухсистемных, 50 - односистемних) для УЗ со значительной локализацией производства в Украине.

На закупку предоставят 750 125 000 евро.

Кроме этого, ВР одобрила и ратификацию соглашения относительно официальной поддержки проекта по улучшению водоснабжения в Киеве.

Она предусматривает предоставление концессионного казначейского кредита в размере 70 млн евро.

Также парламентарии ратифицировали соглашение с Францией о поддержке финансирования проекта по улучшению поставок питьевой воды в Луганской области.

Общий объем средств кредита составляет 70 млн евро.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина ожидает решения МВФ о предоставлении очередного транша. В Фонде заявили об определенных сдвигах, однако их недостаточно. А тем временем украинские власти рассматривают варианты жизни страны без очередного транша. Правительство надеется получить средства осенью этого года.