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ВРУ предварительно одобрила закон об изменении формирования прожиточного минимума

Фото из открытых источников

За документ проголосовали 253 народных депутата

На заседании 2 июня Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №3515"о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения". Соответствующая информация размещена на сайте парламента

Как отмечают авторы документа, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной заработной плате в Украине за год, предшествующий году формирования госбюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Так в 2021 году прожиточный минимум должен составлять 40% с ежегодным увеличением на 1%, таким образом показатель в 2031 должен дойти до 50%.

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Следует заметить, что с 1 января до 30 июня 2021 года общий прожиточный минимум составляет 2 189 гривен, а с июля до конца ноября он должен вырасти до 2 294 гривен, с 1 декабря — до 2 393 гривен.

Кроме этого, авторы законопроекта предлагают использовать для расчета штрафов другой показатель вместо минимального дохода.

"Для определения штрафов и денежных взысканий за административные, уголовные и другие нарушения предполагается применять расчетную единицу, утверждается законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год", - указано в пояснительной записке к законопроект.

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Напомним, недавно министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине реальный прожиточный минимум в два раза превышает установленный на законодательном уровне.

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