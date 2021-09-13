Во Всемирном банке предложили источники расходов на накопительные пенсии украинцев

Вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде Twitter-страница Всемирного банка

Накопительный уровень пенсионной системы не должен влиять на текущие поступления Пенсионного фонда Украины

В Украине накопительный уровень пенсионной системы может быть введен за счет перераспределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством. Об этом сообщила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что внедрение накопительного компонента не должно проводиться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков", - сказала она.

По словам вице-президента, в случае принятия решения о дальнейшем движении до введения накопительных пенсий в обществе должна быть открытая и прозрачная дискуссия по финансированию такого нового инструмента.

"Это может, например, происходить из - за некоторой формы распределения расходов между работодателями, сотрудниками и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", - отметила Бьерде.

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Напомним, в Украине с 2023 года начнут внедрять социальные пакеты с накопительными пенсиями. Премьер отметил, что опыт внедрения социальных пакетов накопительной пенсии далее будет распространен на социальных работников, учителей и военных как элемент перехода к полноценной накопительной системе.