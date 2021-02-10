Власти нанесли удар по конкуренции на рынке поставок газа населению, – эксперт

Газсбыты снизили январский тариф до предельной цены Фото из открытых источников

Договорившись с частью поставщиков о снижении цен на газ для населения "задним числом", правительство нанесло удар по базовым принципам рынка, убив конкуренцию. Об этом Елена Голубева пишет в статье "Договорились по-тихому: Что стоит за снижением цены на газ "задним числом?" на портале 112ua.tv, ссылаясь на президента ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрея Мизовца.

"Добиться снижения цены "задним числом" удалось благодаря согласию на это крупнейших поставщиков – газсбытов. Можно только догадываться, почему газсбыты, которые еще недавно нещадно критиковали требование правительства об ограничении цены и грозили судом, пошли на такой шаг. Скорее всего, их согласие было получено в обмен на огромные уступки. И не исключено, за солидную материальную компенсацию, полагают участники рынка. С газсбытами договорились по-тихому, за закрытыми дверьми – это очень плохой сигнал для рынка и инвесторов, недоверие которых к Украине и без того уже достигло критической точки", – говорится в материале.

Установив единую цену продажи газа населению, ниже рынка, власти заморозили процесс оттока клиентов газсбытов к другим поставщикам, что им, безусловно, выгодно. Таким образом, правительство нанесло сокрушительный удар по базовым принципам рынка, убив в корне конкуренцию, отмечают участники рынка.

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что главным стимулом для потребителей менять поставщика газа является цена: не сервис, не дополнительные услуги и обои в онлайн-кабинете, а своя копеечка.

"Если 8 грн – цена у независимого поставщика, предлагающего более качественный сервис, и 11 грн у газсбыта, то для потребителя есть смысл что-то менять. Но при единой цене этот смысл исчезает. Если у одних цена 6,99 и у других – 6,99, чего ради менять поставщика?" – говорит Мизовец.

Конкуренция имеет огромное значение для снижения цен в условиях рынка и способствует снижению цен. "Почему нет необходимости устанавливать ограничения в сегменте промышленных потребителей? Да потому, что в нем работают около 700 поставщиков, которые конкурируют за каждую копейку. Предприятия просто объявляют тендеры и выбирают самое выгодное предложение. К такой же рыночной борьбе за потребителя нужно стремиться и в сегменте поставок для населения. Но вместо того, чтобы создать условия для насыщения рынка сотнями предложений от различных поставщиков, правительство заморозило его развитие", – сказал Мизовец.

Что касается обычных потребителей, снижение цены на газ "задним числом" должно особенно порадовать потребителей, использующих газ для отопления. Среди них немало и вполне обеспеченных людей, живущих во вполне приличных особняках. Платежки за газ для них снизятся не с марта, а уже с февраля. Жители многоквартирных домов, которые греются теплом, произведенным ТЭЦ и котельными, а газ используют исключительно для приготовления пищи, усилий правительства, скорее всего, вообще не заметят. Платежки за эту услугу и без снижения не были особенно высокими, говорится в статье.