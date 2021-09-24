Власть забирает на выплату пенсий дополнительные деньги на местах, непредвиденные бюджетом, – Рева

Экс-министр социальной политики Андрей Рева Фото из открытых источников

По его словам, миллиард долларов за 2 года забрали у местных бюджетов на выплату пенсий

Власть забрала у местных бюджетов дополнительные деньги на выплату пенсий. Об этом в эфире "Першого Незалежного" заявил экс-министр социальной политики Андрей Рева.

"В 2020 году для того, чтобы заплатить те мизерные пенсии, которые есть, из-за того, что Пенсионный фонд не был на 100% обеспечен средствами, правительство заставило Пенсионный фонд взять казначейскую ссуду и вернуть ее в размере 13 млрд грн. И уже по состоянию на 1 августа 2021 года они приняли еще 13 млрд грн, которые не вернули. Таким образом миллиард долларов за 2 года забрали у местных бюджетов на выплату пенсий. И с октября месяца обещают повысить еще на 400 грн выплаты пенсионерам. Вы и дальше планируете забирать деньги из местных бюджетов, или вы в конце концов опомнитесь и поймете, что не получится все время забирать, надо чем-то пополнять", – сказал он.

Также Рева прокомментировал поступления в Пенсионный фонд в этом году.

"На этот год было предусмотрено 495 млрд грн на выплаты пенсий, из них 300 млрд – это были собственные доходы от ЕСВ и 195 млрд должны были поступить из государственного бюджета. После выступлений военных 5 млрд добавили, которые забрали из Министерства социальной политики из программ поддержки семей с детьми и добавили в Пенсионный фонд. Таким образом дотация стала 200 млрд. Но этих денег на выплату не хватает. И они забирают еще у местных бюджетов. Из Государственного казначейства берут еще и ссуду и, не возвращая. И в прошлом году 13 забрали, и уже 13 – в этом", – подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, ПФУ сократил финансирование пенсий за месяц почти на 1 млрд гривен. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.