Власть может снизить цену на газ в Украине: Эксперт рассказал, как это сделать

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Для снижения стоимость, нужно импортный газ смешать с газом внутренней добычи и усреднить эту цену

Власть может снизить цену на газ в Украине, если импортный газ смешать с газом внутренней добычи. Такое мнение выразил экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире "Першого Незалежного".

"Если будут останавливаться и банкротиться предприятия, это будет означать безработицу, это будет означать уменьшение доходов людей и социальное напряжение. Для того чтобы решить проблему промышленности и также населения – необходимо импортный газ смешать с газом внутренней добычи и усреднить эту цену. Таким образом, уменьшится цена для промышленности на газ, а для населения не увеличится. Но это нашу власть не интересует", - отметил он.

Скаршевский также добавил, что если не будет работать промышленность, то все планы по доходам в государственный бюджет будут невыполнимы.

"Нет никакой экономической стратегии, еще нет тарифной и социальной стратегий. Да, есть годовой тариф – это единственный плюс, который можно записать в активы. Это то, что неизменный годовой тариф для населения с мая 2021 года до мая 2022 года. Но все остальное, что связано с теплом, что связано с ОСББ и так далее – то ли газа не будет хватать, то ли сам по себе "Нафтогаз" не выполняет меморандум", - сказал эксперт.

По его словам, НАК "Нафтогаз" сорвал отопительный сезон, не смотря на подписание этого меморандума, в результате чего будет страдать, и население, и бюджетные организации, и промышленность.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина абсолютного готова к отопительному сезону 2021/22 года, а также к различным сценариям событий. По словам главы правительства, школы, больницы и детские сады получат газ по цене, которая оговоренная в меморандуме, а именно 13,60 грн без НДС и доставки.