Власть хочет запретить расплачиваться смартфоном на кассах и уничтожить "кэшбек", - Арефьев

Сергей Арефьев Фото из открытых источников

В скором времени украинцы могут лишиться возможности расплачиваться сервисами Apple Pay и Google Pay. Об этом рассказал глава Киевской городской организации Молодежного крыла ОПЗЖ, экономист Сергей Арефьев. К таким последствиям, по его словам, могут привести новые споры об эквайринговом регулировании, передает пресс-служба организации.

"Верховная Рада собирается законодательно снизить комиссии для банков, которые обслуживают бизнес принимающий оплату через сервисы Apple Pay и Google Pay. Таким образом, парламентарии создадут условия, в которых банкам будет просто невыгодно поддерживать безналичный NFC-расчет, а возможно и расчет банковской картой. Именно с этих комиссий, банки обслуживают POS-терминалы, которые в случае принятия инициативы значительно сократятся. Именно с этих комиссий, всем нам приходят бонусы в виде "кэшбеков", которые так же могут уйти в историю. По предварительным прогнозам, такую оплату перестанут принимать около 120 000 компаний, а это нанесёт ощутимый удар по развитию безналичных платежей и услуг. За последние годы, Украина все больше становится страной "кэшлесс", подобно некоторым развитым европейским странам. Увы, власть дилетантов хочет загнать нас обратно в каменный век и откатить развитие банковской системы на 20 лет назад", — рассказал Арефьев.

Напомним, заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану заявил, что банк может отключить сервисы Apple Pay и Google Pay в случае законодательного ограничения размера банковской комиссии.