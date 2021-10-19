Витренко заявил, что Украина изучает возможность импорта газа из Румынии

Юрий Витренко Flickr

"Нафтогаз" обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии. Об этом заявил председатель правления "Нафтогазу" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

По его словам, помимо собственной добычи, "Нафтогаз" обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии.

У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", – подчеркнул Витренко.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. По его словам, запасов газа для потребителей достаточно по меньшим ценам по сравнению с европейскими.