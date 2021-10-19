home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Экономика Читати новину українською

Витренко заявил, что Украина изучает возможность импорта газа из Румынии

Юрий Витренко Flickr

"Нафтогаз" обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений

Украина изучает возможность импорта газа из Румынии. Об этом заявил председатель правления "Нафтогазу" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

По его словам, помимо собственной добычи, "Нафтогаз" обладает значительными запасами газа в подземных хранилищах и возможностями оперативного импорта значительных объемов газа с европейских направлений.

"У нас есть возможность импортировать газ из разных европейских стран – Польши, Венгрии, Словакии, сейчас просчитывается вариант импорта из Румынии.

У нас достаточно диверсифицированный импорт, поэтому мы уверены, что сможем обеспечить и платежеспособный спрос украинской промышленности. А население уже обеспечено достаточными объемами газа собственной добычи и газом, который есть в хранилищах", – подчеркнул Витренко.

Новости по теме: Витренко еще летом предупреждал Кабмин о критической ситуации с газом, - источник

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине достаточно газа для населения. По его словам, запасов газа для потребителей достаточно по меньшим ценам по сравнению с европейскими.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На каком основании Зеленский планирует менять на кого-то гражданина Медведчука, который в настоящее время не является осуждённым? Зеленский признал, что преследованием Медведчука он хочет сделать из него своего заложника Forbes: Репрессии против Виктора Медведчука вызваны тем, что он мешает Зеленскому построить режим личной власти Западные элиты понимают, что настоящая причина репрессий против Медведчука – это стремление Зеленского укрепить свою власть

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект