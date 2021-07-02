Витренко просит ОАСК отменить предписание НАПК относительно его контракта

Юрий Витренко Facebook/Юрий Витренко

Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко обратился в Окружной административный суд города Киева с просьбой приостановить действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля с требованием прекратить с ним контракт. Об этом сообщает прессслужба суда.

"В Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении.

Ответчиком указанное - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

В частности, Витренко просит ОАСК остановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении он просит признать противоправным и отменить предписание.

"Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу", - заявили в суде.

Новости по теме: ОАСК остановил действие предписания НАПК об увольнении Витренко из "Нафтогаза"

Ранее сообщалось, что глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение председателя правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).