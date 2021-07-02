Витренко просит ОАСК отменить предписание НАПК относительно его контракта
Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска
Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко обратился в Окружной административный суд города Киева с просьбой приостановить действие предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) от 1 июля с требованием прекратить с ним контракт. Об этом сообщает прессслужба суда.
"В Окружной административный суд города Киева от Юрия Витренко поступили административный иск и заявление о его обеспечении.
Ответчиком указанное - Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, третьими лицами - Кабинет министров Украины и АО "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.
В частности, Витренко просит ОАСК остановить действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года. В то же время, в исковом заявлении он просит признать противоправным и отменить предписание.
"Сейчас суд решает вопрос наличия правовых оснований принятия мер по обеспечению иска и открытия производства по административному делу", - заявили в суде.
Ранее сообщалось, что глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение председателя правления Юрия Витренко из-за предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).