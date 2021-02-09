"Видосиками" и "новыми лицами" государство не управляется, – Балабан

Телеканал ZIK

Такой подход – это не государственное управление, подчеркнул эксперт

"Видосиками" и "новыми лицами" государство не управляется, необходимо воспитывать в украинском обществе рациональное и прагматичное мышление.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" заявил кандидат политических наук Ростислав Балабан.

Гость студии, комментируя ситуацию с тарифами и уровнем жизни в Украине, отметил, что украинцы сегодня переживают позитивный опыт и получают замечательную "вакцину".

"Общество проголосовало за "видосики". Я вам в этой студии вам говорил: "Видосиками" государство не управляется". - "Ха-ха-ха! Придут "новые лица". Я говорю: "Новыми лицами" государство не управляется". - "Ха-ха-ха! Ты не прав". Получается, что прав. Теперь надо понять: "Видосиками" – это не государственное управление. Нужно воспитывать рациональное мышление. Рациональное, прагматичное. И это значит, что в следующий раз мы будем каким-то образом немножечко иначе голосовать. То есть мы проходим за очень большие деньги политическое образование", – сказал эксперт.

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Напомним, 2 февраля 2021 президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, которые среди прочего освещали проблему с повышением тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Медиахолдинг в свою очередь расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

После блокировки "112 Украина", "NewsOne" и ZIK вещание телеканалов в эфире можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK можно смотреть здесь: