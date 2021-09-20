Верховная Рада во вторник рассмотрит законопроект о госбюджете-2022

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Также завтра парламент рассмотрит и блок социальных законопроектов

Верховная Рада Украины на завтрашнем заседании рассмотрит законопроект о государственный бюджет на 2022 год. Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета, которое транслировал канал "Первый Независимый".

"У нас во вторник (21 сентября, - ред.) планируется к рассмотрению закон о государственном бюджете Украины. Хотел бы поблагодарить Кабинет министров Украины, они вовремя согласно действующему законодательству 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду Украины. Хотел бы поблагодарить комитет, который также прорабатывает, и мы сможем нормально, в сроки, рассмотреть все важные для государства вопросы", — сказал спикер.

Кроме того, Разумков добавил, что во вторник Верховная Рада рассмотрит и блок социальных законопроектов.

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Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял проект государственного бюджета на 2022 год. Ключевые приоритеты бюджета: медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей и экономики.

Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, роста зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рост ВВП.

В тот же день, в Верховную Раду поступил проект государственного бюджета на 2022 год.