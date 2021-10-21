Верховная Рада приняла закон об энергоэффективности

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Документ разработан для выполнения договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС

Верховная Рада Украины приняла закон об энергетической эффективности. Законопроект №4507 на заседании в четверг, 21 октября, поддержали 282 народных депутата, передает "Интерфакс".

Отмечается, что документ содержит предпосылки к созданию около 1 млн рабочих мест в Украине, а также возможности для роста ВВП.

Согласно пояснительной записке, документ разработан для выполнения договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроект, в частности, предлагает устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии, который должен составлять не менее 0,7% от совокупного годового объема поставок энергии потребителям энергоснабжающими организациями, усредненного за период с 1 января 2013 года до 31 декабря 2015 года.

Кроме того, предусматривается установление требований к экодизайну энергопотребляющих продуктов и услуг, а также требования к уровню энергоэффективности к закупкам и аренде зданий госорганами власти и органами местного самоуправления.

Согласно законопроекту, с помощью господдержки вводятся меры стимулирования установки интеллектуальных систем учета энергии, в частности бытовыми потребителями.

Подчеркивается, что положения документа предусматривают урегулирование деятельности по энергоаудиту, включающий порядок и особенности квалификации энергоаудиторов, процедуры осуществления энергоаудита.

Кроме этого, предлагается популяризировать инструменты энергоэффективности среди населения, а также стимулировать развитие энергосервиса, законодательно урегулировав эти вопросы.

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Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что экономический эффект от "энергетического безвиза" по подсчетам Всемирного банка, может составлять 1,5 миллиарда долларов ежегодно.