Рада предварительно приняла закон о ежегодной индексации пенсий

Фото из открытых источников

Документом предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта - для военных, госслужащих и других категорий пенсионеров

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения в некоторые законы, касающиеся совершенствования пенсионного законодательства. Об этом сообщает "Корреспондент".

Как отмечается, законопроект №4668 поддержали 317 парламентариев.

Соответствующим документом предлагается определить дату ежегодной индексации пенсий - 1 марта - для военнослужащих, государственных служащих и других категорий пенсионеров на общих условиях.

Также предлагается назначать досрочно пенсионные выплаты по возрасту за 1,5 года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и другими условиями, а также назначать досрочно пенсии матерям (родителям) детей, имеющим тяжелые, редкие заболевания и которым не установлена инвалидность.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки проекта госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть в календаре 5 шагов повышения пенсий. Так, с 1 января повышение пенсии получат лица с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.