Верховная Рада окончательно одобрила закон об увеличении пенсии для чернобыльцев
Сейчас в Украине насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец
Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект №4555, которым предусматривается рост пенсии для пенсионеров-чернобыльцев. Такое решение было принято во время сегодняшнего внеочередного заседания парламента.
Согласно пояснительной записке, дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или иных доходов.
Для начисления определенного размера пенсии украинцам, проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения, будут выходить из разных формул:
- менее чем 12 месяцев - зарплата определяется по формуле: заработная плата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев;
- не менее 30 календарных дней в двух месяцах - зарплата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы;
- меньше чем месяц - зарплата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.
Кроме того, граждане, которые принимали непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и в результате получили инвалидность, получат право на государственную пенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2021 года.
Так, выплаты для "чернобыльцев", получивших в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:
- для первой группы - 16 080 грн;
- для второй группы - 12 987 грн;
- для третьей группы - 8 917 грн.
Как известно, сейчас в Украине насчитывается 39 481 пенсионер-чернобылец.
Напомним, ранее Конституционный суд признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Оно противоречит обязательству государства по обеспечению социальной защиты заявителей.