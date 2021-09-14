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Верховная Рада может в этом году отменить мораторий на экспорт леса, - Гослесагенство

Фото из открытых источников

Ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается

До конца года Верховная Рада может отменить мораторий на экспорт леса. Об этом заявил председатель Госагентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", — сообщил он.

Председатель Госагентства пояснил, что в Украине "уже фактически работают по европейским ценам", поэтому ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается.

Кроме того Болоховец уточнил, что ранее украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев из-за дешевой нелегально заготовленной древесины, но такой ситуации уже на сегодня нет.

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Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что он против моратория на лес-кругляк и любой запрет на экспортные операции с Европейским Союзом.

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