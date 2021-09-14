Верховная Рада может в этом году отменить мораторий на экспорт леса, - Гослесагенство
Ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается
До конца года Верховная Рада может отменить мораторий на экспорт леса. Об этом заявил председатель Госагентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса", — сообщил он.
Председатель Госагентства пояснил, что в Украине "уже фактически работают по европейским ценам", поэтому ажиотажный спрос со стороны экспортеров не ожидается.
Кроме того Болоховец уточнил, что ранее украинский рынок леса представлял интерес для иностранцев из-за дешевой нелегально заготовленной древесины, но такой ситуации уже на сегодня нет.
Напомним, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что он против моратория на лес-кругляк и любой запрет на экспортные операции с Европейским Союзом.