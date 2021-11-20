Венгрия и дальше получает большую часть газа через Украину, не транзит из России, - Макогон

Vincent Mundy/Bloomberg

Сейчас в страну поступает в два раза больше газа, чем через "Турецкий поток"

Венгрия продолжает получать большую часть голубого топлива через Украину. Об этом сообщил гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"После пафосного подписания долгосрочного контракта с Газпромом и запуска Турецко-Болгарско-Сербского Потока Венгрия, как и ранее, продолжает получать большую часть газа для нужд страны через Украину, но это не транзит с РФ", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что сейчас Венгрия получает из Украины почти в два раза больше газа, чем из Сербии через "Турецкий поток".

Также по словам Макогона, после взрыва нового газопровода в Болгарии основную часть газа Венгрия получает из Украины, но не от "Газпрома".

Как известно, с 1 октября "Газпром" прекратил перекачку топлива в Венгрию через Украину, "хотя имеет полностью оплаченные мощности для транзита в объеме 24 млн м3 НС сутки".

"Понятно, что зависимость от газопровода, который не имеет резервных ветвей, несет значительные риски для Венгрии. Но Украина всегда готова прийти на помощь", – подчеркнул гендиректор ГТС.

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Напомним, что 3 октября транзит газа в Венгрию через Украину полностью прекратился. С 1 октября он упал в четыре раза.

А 4 октября поступила информация, что Россия возобновила транзит газа в Венгрию. Однако, глава Оператора ГТС Сергей Макогон опроверг ее.

"В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", - пояснил он.