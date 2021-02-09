В январе в Украине ускорилась инфляция: Что подорожало больше всего

Инфляция на потребительском рынке составила 1,3%

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В первом месяце 2021 года инфляция на потребительском рынке Украины составила 1,3%. За последний год цены выросли на 6,1%. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой статистики.

Как отмечается, базовая инфляция в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составила 0,3%, с январем 2020 года - 5,0%.

Продукты питания в Украине в январе подорожали на 1,5%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%, овощи - на 6,5%, сахар - на 3,6% и подсолнечное масло - на 2,9%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,0%, на одежду и обувь - снизились на 4,0%.

Государственная служба статистики

Кроме того, цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива повысились на 6,0% - в основном из-за повышения тарифов на электроэнергию на 36,6%, канализацию - на 17,3%, водоснабжение - на 10,9%. Вместе с тем на 4,5% произошло снижение цен на природный газ.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника в цене не изменились. Цены на транспорт выросли на 1,0%. В то же время на 1,4% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. В сфере связи цены выросли на 1,0%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 10,2%.

Государственная служба статистики

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины заинтересован в ускорении инфляции. В таком случае восстановление экономики в 2021 году может быть немного выше, чем правительственный прогноз.