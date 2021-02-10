В январе автопроизводство в Украине сократилось на 29% - ассоциация

Фото из открытых источников

На ЗАЗе выпустили 325 легковых авто

Предприятия украинского автопрома в январе 2021 года изготовили 604 единицы автотранспортных средств – это на 29% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Больше всего в прошлом месяце было изготовлено легковых автомобилей – 576 шт. На ЗАЗе выпустили 325 легковых авто, а на "Еврокаре" – 251 машину.

Несмотря на то, что в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали уже два предприятия – ЗАЗ и "Еврокар", а не одно, как в прошлом году, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении упал почти на 27 процентов", – говорится в сообщении.

При этом, выпуск коммерческих автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года), составил 4 шт. – это вдвое меньше, чем год назад. Как и в январе 2020 г., все изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

"На 58% упало автобусное производство. За месяц в Украине изготовили 24 автобуса. Наибольшее количество выпустил завод "Черкасский автобус" – 15 шт. На ЗАЗе сообщили о производстве 8 автобусов. Январский результат Часовоярского автобусного завода – 1 шт.", – добавили в ассоциации.

Напомним, в октябре прошлого года на украинских заводах собрали 687 единиц автотранспортных средств – выпуск автотранспорта по сравнению с результатом годичной давности снизился почти на четверть.