В Украину прибыла первая партия угля из США

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Это должно предотвратить "веерное отключение"

В Украину 21 ноября прибыло 60,5 тысячи тонн американского и Колумбийского угля. Всего к началу 2022 года в нашу страну поступит почти 470 тысяч тонн угля, который доставят шесть судов. Об этом сообщает прессслужба ДТЭК.

Первое судно прибыло в порт "Южный". Полученный уголь будет обеспечивать потребности государственных теплоэлектростанций "Центрэнерго".

Объем каждой из семи партии составляет от 40 до 75 тысяч тонн. Эти поставки, в частности, анонсировал президент Владимир Зеленский.

В общем "Центрэнерго" законтрактовало 1,5 млн тонн угля, чтобы не допустить так называемых веерных отключений электроэнергии.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что семь кораблей с углем прибудут в Украину в конце ноября или начале декабря.