В Украине зафиксировали самое высокое потребление электроэнергии за последние шесть лет

Это связывают с наступлением морозов в стране

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В начале февраля 2021 года в Украине наблюдается наибольшее потребление электроэнергии за последние шесть лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель парламентского комитета энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

"В эти дни февраля наблюдается самое высокое потребление электроэнергии за последние 6 лет. Основная причина - морозы. Как следствие, утренние и вечерние пики потребления электроэнергии практически превратились в один длинный пик, который длится с 7 утра до 23 вечера", - рассказал председатель комитета.

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Кроме этого, он пояснил, что особую роль в покрытии этого пика выполняют гидроаккумулирующие электростанции Укргидроэнерго, которые ночью закачивают воду, а в течение дня ее используют для производства электроэнергии.

По словам Геруса, на 7:00-23:00 также приходятся основные объемы импорта электроэнергии и это помогает растянуть использование воды на ГАЭС до позднего вечера (импорт - разница между верхней красной и синей линией).

Потребление и производство электроэнергии 8 февраля Telegram-канал Gerus Online

Как отмечается, наибольший пик потребления 8 февраля пришелся на 18:00 и составил 23 435 МВт. Объем генерации ГЭС/ГАЭС на этот час составил 2 566 МВт, то есть более 10%.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина полностью откажется от российской и белорусской электросистем в 2023 году.