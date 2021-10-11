В Украине за год размер платежки за ЖКУ вырос более чем на четверть, – Госстат
Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2021 года составила 62,9 млрд грн
В августе 2021 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 10,3 млрд грн. Это на 27,1% больше, чем в августе прошлого года (8,1 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает РБК-Украина.
По данным статистического ведомства, в августе 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,8 млрд (114,4% начисленных за этот период сумм).
Отмечается, что задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2021 года составила 62,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (64,3 млрд грн).
Кроме этого, по данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,3 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 6,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.
Напомним, ранее мы писали, что начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2021 года составили 10,6 млрд грн. Это на 35,9% больше, чем в июле прошлого года (7,8 млрд грн).