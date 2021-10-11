В Украине за год размер платежки за ЖКУ вырос более чем на четверть, – Госстат

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2021 года составила 62,9 млрд грн

В августе 2021 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 10,3 млрд грн. Это на 27,1% больше, чем в августе прошлого года (8,1 млрд грн). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в августе 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,8 млрд (114,4% начисленных за этот период сумм).

Отмечается, что задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2021 года составила 62,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (64,3 млрд грн).

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Кроме этого, по данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,3 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 6,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение - 6,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

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Напомним, ранее мы писали, что начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июле 2021 года составили 10,6 млрд грн. Это на 35,9% больше, чем в июле прошлого года (7,8 млрд грн).