В Украине за четыре месяца количество безработных уменьшилось на 12%

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По словам специалистов, ситуация на рынке труда стабилизируется

В Украине в течение четырех месяцев 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, количество безработных уменьшилось на 12%. Об этом сообщила начальник управления предоставления услуг населению Департамента реализации политики занятости Государственной службы занятости Инна Бондини во время пресс-конференции.

"Если сравнивать с прошлым годом - то констатируем стабилизацию на рынке труда. Сейчас на 12% меньше безработных, чем за аналогичный период в 2020 году. Вакансий такое же количество. Если в начале 2021 года на 1 вакансию претендовали 12-14 человек, то сейчас - примерно 6 человек", - отметила она.

При этом Бондини отметила, что "это - усредненный показатель, и зависит от региона и отрасли экономики".

Кроме этого чиновник пояснила, что ситуация может отличаться и на открытом рынке труда.

Напомним, ранее в Государственной службе занятости сообщали, что право на пособие по безработице без стажа имеют молодые люди до 35 лет. На время карантина такая помощь составляет 1 тысячу гривен.