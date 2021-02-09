В Украине выставят на продажу 35 тюрем, - Минюст

Первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, - Ирпенский исправительный центр №132

Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества намерено выставить на продажу 35 законсервированных тюрем . Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Правительственный портал .

"В рамках "Большой приватизации тюрем" планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных заведений, находящихся в "законсервированном" состоянии. Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - отметила Высоцкая.

По ее словам, приватизация "законсервированных" исправительных центров не только лишит государство убытков и обеспечит поступления в бюджет, а еще и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе.

К слову, первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, – Ирпенский исправительный центр №132.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в Украине впервые тюрьма будет передана на приватизацию уже в марте 2021 года, а начало аукциона запланировано на конец февраля.