В Украине выставят на продажу 35 тюрем, - Минюст
Первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, - Ирпенский исправительный центр №132
Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества намерено выставить на продажу 35 законсервированных тюрем. Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Правительственный портал.
"В рамках "Большой приватизации тюрем" планируем выставить на прозрачные аукционы имущество 35-ти исправительных заведений, находящихся в "законсервированном" состоянии. Каждое из этих заведений уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - отметила Высоцкая.
По ее словам, приватизация "законсервированных" исправительных центров не только лишит государство убытков и обеспечит поступления в бюджет, а еще и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе.
К слову, первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, – Ирпенский исправительный центр №132.
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в Украине впервые тюрьма будет передана на приватизацию уже в марте 2021 года, а начало аукциона запланировано на конец февраля.