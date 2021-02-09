В Украине выставили на продажу первую тюрьму, ее оценили в более 220 млн гривен

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Площадь земельного участка составляет 8,3 га

В рамках "Большой приватизации тюрем" Министерство юстиции выставляет на аукцион первый объект - Ирпенский исправительный центр (№132). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, - Ирпенский исправительный центр (132). Сейчас Министерство юстиции и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс этого учреждения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)" расположено в самом центре пгт. Коцюбинское. Заведение прекратило свою профильную деятельность еще в августе 2019 года.

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Известно, что общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. К объекту подведены коммуникации: водоотведение и водоснабжение, электричество и тому подобное. Рядом расположена железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить логистику.

В министерстве уточнили, что прозрачный аукцион по продаже имущественного комплекса Ирпенского исправительного центра (№132) будет объявлен в середине февраля. Стартовая цена объекта - 220,2 млн гривен.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества намерено выставить на продажу 35 законсервированных тюрем.