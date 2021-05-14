В Украине ввели госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо

АЗС Фото из открытых источников

Решение принято на сегодняшнем заседании правительства

Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в прессслужбе Министерства экономики, передает РБК-Украина.

Кабмин внес изменения в "карантинное" постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не более 7 гривен за литр) и бензина (не более 5 гривен за литр).

При этом средняя стоимость дизельного топлива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm), что включает таможенные платежи (акцизный налог и НДС), должна рассчитываться на основании данных Platts CIF NWE за предыдущий календарный месяц/декаду.

Осуществлять расчеты должен НАК "Нафтогаз Украины", который будет их оказывать Минэкономики не позднее 3 числа каждого месяца, а министерство будет публиковать средние цены одного литра дизельного топлива и бензина до 5 числа каждого месяца.

Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27,89 гривен за литр, бензина - 30,22 гривен за литр.

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Напомним, накануне сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает ввести государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо до окончания карантина Кабинета Министров.