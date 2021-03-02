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В Украине введут фиксированный годовой тариф на газ: Названы сроки

Фото из открытых источников

Его могут запустить во втором квартале текущего года

В Кабинете министров анонсировали запуск годового тарифа на поставку газа, который может появиться в Украине уже во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает Правительственный портал по результатам совещания премьер-министра Дениса Шмыгаля с исполняющим обязанности министра энергетики Юрием Витренко, председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерием Тарасюком и председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболєвим.

"Открытие рынка газа в Украине стало важным и нужным шагом, что за счет конкуренции имеет демонополизировать отрасль и дать возможность людям выбирать лучшего и выгодного для себя поставщика. Следующим шагом должен стать годовой продукт на газ, чтобы люди заключали контракты по фиксированной цене на целый год и могли прогнозировать свои расходы", - отметил Шмигаль. 

По словам премьер-министра, такую практику используют во многих развитых странах мира. К тому же, это решение защитит население от резких колебаний цен.

Кроме этого, чиновник поручил главе НКРЭКУ провести совещание с представителями теплокоммунэнерго для обсуждения механизмов запуска годового продукта. 

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Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" назвал цену на природный газ для бытовых клиентов на март 2021 года. Она установлена на уровне 6,86 грн / куб. м. 

 

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