В Украине вступил в силу закон об "инвестиционных нянях": Что известно

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Крупные инвестиционные проекты получат государственную поддержку

В Украине сегодня, 13 февраля, вступил в силу закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что вчера соответствующий документ был обнародован в издание "Голос Украины". Закон предусматривает поддержку украинским и иностранным инвесторам, которые инвестируют более 20 миллионов евро и создает не менее 80 рабочих мест. При этом средняя зарплата работников должна быть на 15% больше, чем средняя в регионе, где будет осуществлена инвестиция.

В то же время общий объем государственной поддержки устанавливают в специальном инвестиционном договоре, однако она не может превышать 30 процентов от суммы инвестиций в проект.

Новости по теме: В Киеве разоблачили мошенническую схему онлайн-инвестиций, жертвами которой стали более 500 человек

Кроме того, срок реализации инвестпроекта не должен превышать пять лет, а заявителем на получение договора не могут быть юридические лица, бенефициарные владельцы акций которых являются резидентами России, и юрлица, зарегистрированные в РФ.

Предполагается, что поддержка будет оказываться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях, здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере. Также планируется создать специальное учреждение, которое будет заниматься сопровождением инвестпроектов и помощью инвесторам.

При этом обеспечение строительства объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, и тому подобное), необходимых для реализации инвестпроекта, за счет бюджетных средств начнется только с 1 января 2022 года.

Новости по теме: Инвесторы за год вывели из Украины почти полмиллиарда долларов

Напомним, недавно глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что объем инвестиций в украинскую экономику продолжает сокращаться. По его словам, в 2020 году отток прямых инвестиций составил 420 миллионов долларов, тогда как в 2019 году было инвестировано 5,2 миллиардов долларов.