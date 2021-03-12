В Украине впервые выдали лицензию на производство спирта частной компании

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Производство хотят организовать на Немировском спиртзаводе

В Украине выдали первую лицензию на изготовление спирта частной компании, ею стала Nemiroff. Соответствующая информация размещена на странице компании в Facebook.

"Еще одна радостная новость-Nemiroff получила лицензию на изготовление спирта! И снова наша компания — первая в Украине", - говорится в сообщении.

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В компании рассказали, что сейчас активно проводят восстановительные работы на Немировском спиртзаводе, чтобы вскоре запустить собственное производство спирта.

Как отмечается, получение лицензии завершает юридический этап приватизации завода, которую компания Nemiroff начала в ноябре 2020 года.

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Напомним, в начале февраля Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала первую в Украине лицензию для ООО "СпейсИкс" на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в онлайн-казино.

Позже стало известно, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст еще две лицензии на проведение азартных игр казино в сети интернет.