В Украине возобновятся налоговые проверки: Опубликовано постановление

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Контролирующие органы возобновляют проверку компаний, сформировавших налоговый кредит за счет оформления рисковых операций

Кабинет министров Украины разблокировал приостановленные на время карантина проверки, начатые на момент введения моратория на проверки – 18 марта 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

В частности, также было разрешено контролирующим органам проводить ряд других проверок в соответствии с законом о госбюджете на 2020 год.

Согласно постановлению, контролирующие органы восстанавливают проверку компаний, которые сформировали налоговый кредит за счет оформления рисковых операций по приобретению товаров или услуг (из перечня рисковых налогоплательщиков, определенных временной следственной комиссией Верховной Рады по расследованию обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц).

Согласно документу также:

разблокированы документальные проверки соблюдения сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручки по экспортным операциям;

предоставлено разрешение на внеплановые документальные проверки по жалобам на действия или бездействие контролирующих органов на неправомерные начисления денежных обязательств плательщиков налогов.

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